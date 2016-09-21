Депутати пішли з засідання раніше, щоб попрощатися з Тарановим

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Середа, 21 вересня 2016, 12:14

У середу голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив ранкове засідання на 10 хвилин раніше, щоб депутати встигли попрощатися з загиблим заступником голови Адміністрації президента Андрієм Тарановим.

Парубій зазначив, що Таранов має багато заслуг перед Україною і його пам'ять слід вшанувати.

Як відомо, Таранов загинув 18 вересня на Дніпрі в Києві – його гідроцикл зіткнувся з баржею.

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, Таранов під час зіткнення зазнав численних травм.

За його словами, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу та проводить всі необхідні експертизи, зокрема – технічного стану транспортного засобу, яким керував загиблий, трасологічну та судово-медичну.

Українська правда

Теми: Верховна Рада Парубій Адміністрація президента
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