Парубій розпорядився вивісити список прогульників

00
0
Середа, 21 вересня 2016, 12:15

Голова Верховної Ради Андрій Парубій розпорядився оприлюднити на сайті парламенту і в газеті "Голос України" відвідуваність депутатами засідання 21 вересня.

Про це він сказав перед оголошенням перерви в засіданні в середу.

"Я обіцяв на початку, що коли ми побачимо, що по важливих законопроектах не зможемо прийняти рішення через відсутність депутатів у залі, я дам вказівку публікувати на сайті Верховної Ради і в газеті "Голос України". Мені здається, такий день прийшов", – зазначив він.

Це сталося після того, як у Раді забракло голосів для прийняття проекту постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Актуальні питання зовнішньої політики України".

Парубій оголосив рейтингове голосування, щоб дізнатися кількість пристуніх на засіданні нардепів. Результати показали наступні цифри: 249 депутатів натиснули кнопку "за", 2 проголосували "проти", 1 "утримався", 83 – не голосували.

 

Спікер дав вказівку оприлюднити кількість прогульників офіційно.

"Хай ті, кого немає на засіданні, пояснюють", – зазначив він.

Після цього депутати з третьої спроби таки ухвалили проект постанови про проведення слухань.

Парубій оголосив перерву в засіданні Ради до 12.30. Він зробив це трохи раніше, ніж передбачено в регламенті, щоб депутати встигли попрощатися з загиблим заступником глава Адміністрації президента Андрієм Тарановим.

Після перерви міністр фінансів Олександр Данилюк має представити в парламенті проект державного бюджету на 2017 рік.

Валентина Романенко, УП

Теми: Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Депутати пішли з засідання раніше, щоб попрощатися з Тарановим 21 вересня 2016, 12:14
Аваков теж просить Раду внести зміни в "закон Савченко" 20 вересня 2016, 21:55
ВР скасувала ліцензію на оптовий продаж алкоголю для малого бізнесу 20 вересня 2016, 20:17
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
МЗС не звільнило дипломата, яка "засвітилась" у контрабандних схемах
Британську прем’єрку просять покарати Філліпса за дії в Україні
Відкрити Євробачення-2017 хочуть на території Софійського собору
Мінфін позичив 827 мільйонів гривень та 100 мільйонів доларів
Усі новини
Паралімпіада

Необмежені у Ріо. Третє місце за три мільйони

Здоров'я

Закриту форму туберкульозу пропонують лікувати удома