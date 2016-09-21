Парубій розпорядився вивісити список прогульників

Голова Верховної Ради Андрій Парубій розпорядився оприлюднити на сайті парламенту і в газеті "Голос України" відвідуваність депутатами засідання 21 вересня.

Про це він сказав перед оголошенням перерви в засіданні в середу.

"Я обіцяв на початку, що коли ми побачимо, що по важливих законопроектах не зможемо прийняти рішення через відсутність депутатів у залі, я дам вказівку публікувати на сайті Верховної Ради і в газеті "Голос України". Мені здається, такий день прийшов", – зазначив він.

Це сталося після того, як у Раді забракло голосів для прийняття проекту постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Актуальні питання зовнішньої політики України".

Парубій оголосив рейтингове голосування, щоб дізнатися кількість пристуніх на засіданні нардепів. Результати показали наступні цифри: 249 депутатів натиснули кнопку "за", 2 проголосували "проти", 1 "утримався", 83 – не голосували.

Спікер дав вказівку оприлюднити кількість прогульників офіційно.

"Хай ті, кого немає на засіданні, пояснюють", – зазначив він.

Після цього депутати з третьої спроби таки ухвалили проект постанови про проведення слухань.

Парубій оголосив перерву в засіданні Ради до 12.30. Він зробив це трохи раніше, ніж передбачено в регламенті, щоб депутати встигли попрощатися з загиблим заступником глава Адміністрації президента Андрієм Тарановим.

Після перерви міністр фінансів Олександр Данилюк має представити в парламенті проект державного бюджету на 2017 рік.



Валентина Романенко, УП