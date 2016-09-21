Екс-керівництву Дніпровської міліції загрожує до 10 років тюрми

Колишньому першому заступнику начальника Дніпровського райуправління міліції Києва загрожує до 10 років ув’язнення за переслідування євромайданівців.

Про це повідомляє ГПУ.

Як сказано у повідомленні, департамент спецрозслідувань ГПУ закінчив досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Колишнього першого заступника начальника Дніпровського райуправління міліції – начальника слідчого відділу, заступника начальника слідчого відділу та 4 слідчих цього ж відділу підозрюють у фальсифікації матеріалів, незаконному затриманні 11 невинних євромайданівців.

Активістів звинувачували в участі у масових заворушеннях 18 лютого 2014 року у Києві.

Дії начальника слідчого відділу та його заступника кваліфіковано як одних із організаторів цих злочинів вчинених за попередньою змовою групою осіб за сімома епізодами, у тому числі за ч. 2 ст. 372 КК України. Йому загрожує від 5 до 10 років тюрми.

Дії слідчих кваліфіковано як виконавців кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372 КК України (зловживання владою та службовим становищем, службове підроблення, завідомо незаконне затримання та притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане зі штучним створенням доказів, фальсифікацією і обвинуваченням у вчиненні тяжкого злочину).

Сторонам захисту відкрито доступ до матеріалів.

Після ознайомлення підозрюваних та їх захисників з матеріалами провадження обвинувальні акти будуть направлені до суду.

Українська правда