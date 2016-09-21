Україна на "кіотські гроші" закупить півтисячі автомобілів для поліції

Кошти, які Україна отримає за Кіотським протоколом, спрямують для купівлі нових гібридних машин для поліції.

Про це йдеться у повідомленні МВС у середу, яке наводить слова міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Мінприроди на доручення Кабміну успішно провело переговори з японськими компаніями щодо можливості спрямування 956 млн. грн. на придбання автомобілів з гібридною силовою установкою у розмірі 100% від всього залишку коштів (кіотських – ред.) ", – наводяться слова Семерака.

Нові гібридні автомобілі поєднують в собі бензиновий та два електромотори ( технологія електрокара i-MiEV).

"651 автомобіль Mitsubishi Оutlander PHEV (Plug-in Hybrid Electric) із силовою гібридною установкою надійде до патрульної поліції, груп швидкого реагування, а також обласних та територіальних відділень поліції", – зазначив Аваков.

Зазначається, що закупівля автомобілів відбуватиметься через систему ProZorro.

"Наші поліцейські отримають найкращу комплектацію. Фактично це буде дебют цього авто в Україні. За рахунок низької витрати пального за рік можна зекономити близько 330 мільйонів гривень. За ці кошти можна придбати ще близько 250 таких авто", – заявив Аваков.

Раніше "кіотські" кошти були, зокрема, використані для модернізації рухомого складу київського метрополітену (близько 1,9 млрд. грн.) і модернізацію парку автомобілів Міністерства внутрішніх справ (понад 0,5 млрд. грн.).

Українська правда