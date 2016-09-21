Батьки Плотницького померли від отруєння грибами – ЗМІ

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Середа, 21 вересня 2016, 13:07

Батьки ватажка луганських сепаратистів Ігоря Плотницького померли через отруєння грибами в російському Воронежі.

Про це повідомляє видання "РИА Воронеж".

У повідомленні сказано, що 18 вересня ця інформація з'явилася в українських соцмережах і ЗМІ, а пізніше її підтвердили власні джерела видання.

За їхніми даними, батьків Плотницького госпіталізували в лікарню з симптомами отруєння у другі вихідні вересня. Незабаром пенсіонерів перевезли в московську лікарню, де вони померли через кілька днів.

Видання зазначає, що офіційні органи луганських сепаратистів відмовилися коментувати цю інформацію.

Батьки Плотницького виїхали в Росію з селища Кельменці Чернівецької області влітку 2014 року – після того, як син очолив самопроголошену "ЛНР".

Теми: Росія Луганська область
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Коментарі — 4
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IP: 193.17.75.---Zi_shody121.09.2016 14:00
Нет, стариков не будем обсуждать, они же не виноваты в том, что у них сын урод, в семье, как известно, не без урода.
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IP: 194.44.253.---investigator21.09.2016 13:42
- Причина смерті покійної?
- Отруйних грибочків наїлась.
- А чому синяки та крововиливи по всьому обличчі?
- Та дуже вже їсти не хотіла...
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IP: 91.200.114.---анатолян21.09.2016 13:32
ніщо не прходить повз Божу увагу!
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IP: 134.249.66.---CEMEH21.09.2016 13:23
Ліквідація по-братському, навіть не зважають на вік
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