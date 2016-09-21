Батьки Плотницького померли від отруєння грибами – ЗМІ
Батьки ватажка луганських сепаратистів Ігоря Плотницького померли через отруєння грибами в російському Воронежі.
Про це повідомляє видання "РИА Воронеж".
У повідомленні сказано, що 18 вересня ця інформація з'явилася в українських соцмережах і ЗМІ, а пізніше її підтвердили власні джерела видання.
За їхніми даними, батьків Плотницького госпіталізували в лікарню з симптомами отруєння у другі вихідні вересня. Незабаром пенсіонерів перевезли в московську лікарню, де вони померли через кілька днів.
Видання зазначає, що офіційні органи луганських сепаратистів відмовилися коментувати цю інформацію.
Батьки Плотницького виїхали в Росію з селища Кельменці Чернівецької області влітку 2014 року – після того, як син очолив самопроголошену "ЛНР".
- Отруйних грибочків наїлась.
- А чому синяки та крововиливи по всьому обличчі?
- Та дуже вже їсти не хотіла...