Батьки Плотницького померли від отруєння грибами – ЗМІ

Батьки ватажка луганських сепаратистів Ігоря Плотницького померли через отруєння грибами в російському Воронежі.

Про це повідомляє видання "РИА Воронеж".

У повідомленні сказано, що 18 вересня ця інформація з'явилася в українських соцмережах і ЗМІ, а пізніше її підтвердили власні джерела видання.

За їхніми даними, батьків Плотницького госпіталізували в лікарню з симптомами отруєння у другі вихідні вересня. Незабаром пенсіонерів перевезли в московську лікарню, де вони померли через кілька днів.

Видання зазначає, що офіційні органи луганських сепаратистів відмовилися коментувати цю інформацію.

Батьки Плотницького виїхали в Росію з селища Кельменці Чернівецької області влітку 2014 року – після того, як син очолив самопроголошену "ЛНР".