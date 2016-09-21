У Москві придумали, як покінчити з Бібліотекою української літератури

У Москві Бібліотеку української літератури залишать фактично без книг. Її книжковий фонд "передадуть" Центру слов'янських культури, який вирішили створити в липні 2016 року.

Про це повідомляє департамент національної політики, міжрегіональних зв'язків і туризму міста Москви.

"Всеросійська державна бібліотека іноземної літератури ім. М. І. Рудоміно і департамент національної політики, міжрегіональних зв'язків та туризму м. Москви оголосили про об'єднання зусиль зі створення Центру слов'янських культур на базі "Иностарнки ", - наголошується в повідомленні.

"Основу колекції покликане покласти книжне зібрання Бібліотеки української літератури, яку "Иностранке" передає департамент національної політики", - наголошується в повідомленні.

Правоохоронні органи 28 жовтня 2015 року провели обшуки в Бібліотеці української літератури, після чого її директорку, 58-річну Шаріну затримали. Відносно неї було порушено кримінальну справу за статтею 282 КК РФ (розпалювання національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності).

Приводом для порушення справи, згідно із заявами СКР, стало поширення серед відвідувачів бібліотеки видання Дмитра Корчинського, яке було визнано судом екстремістським матеріалом і заборонено до використання.

5 квітня директору бібліотеки було висунуто ще одне обвинувачення - в розтраті (ч.4 ст.160 КК РФ). За версією слідства, Шаріна в 2011-2013 роках витрачала призначені для виплати юристам бібліотеки кошти на свій захист у першій кримінальній справі - про екстремізм, яку згодом було закрито.