Гройсман хоче посилити кримінальну відповідальність за тяжкі злочини

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман хоче законодавчо посилити кримінальну відповідальність за вчинення тяжких злочинів.

Про це він заявив в середу, 21 вересня, в парламенті під час представлення проекту державного бюджету на 2017 рік.

"Питання, яке нам потрібне від Верховної Ради України - потрібно підвищити відповідальність за пограбування, крадіжки, розбійні напади та інші тяжкі злочини стосовно людини. Ми будемо розраховувати на те, що український парламент підтримає ці ініціативи, і ми зможемо найближчим часом змінити відповідне законодавство", - заявив він.

Прем'єр повідомив, що міністром внутрішніх справ і керівником Національної поліції розроблений комплекс заходів, які дозволять посилити карний розшук по Україні. "Щоб ми могли дати цим хлопцям, звичайним операм, нормальну заробітну плату, і вони ефективно почали працювати в питанні боротьби зі злочинністю", - сказав він.

"Уряд визначив важливим пріоритетом ефективну боротьбу з бандитизмом, пограбуваннями, зґвалтуваннями, крадіжками, угонами. У нас сьогодні з цим є величезні проблеми, з усім відомих причин. Конфлікт дає про себе знати і всередині країни", - пояснив Гройсман.

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