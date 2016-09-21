Гройсман ображається, що "чесний бюджет" перетворюють на "шоу покемонів"

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Середа, 21 вересня 2016, 14:20

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман обурився, що деякі політики намагаються перетворити дискусію навколо "чесного бюджету", який підготував його уряд, на "шоу покемонів".

Про це він сказав у середу, представляючи у Верховній Раді проект держбюджету-2017.

"Для мене є пріоритетом, як і для нашого уряду, це питання чесного бюджету, через чесний діалог, через абсолютно професійний підхід, а не той підхід, який ми чуємо від деяких політиканів, які намагаються перетворити чесний бюджет, чесний підхід, можливості дискусії на "шоу покемонів", – сказав Гройсман.

"Цього не буде", – додав прем'єр, запевнивши, що "уряд робитиме все, щоб вийти на варіант народного бюджету", який забезпечить зростання національної економіки і підвищення соціальних стандартів.

Валентина Романенко, УП

Теми: Гройсман держбюджет Верховна Рада
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