Рада прийняла до розгляду проект бюджету

Верховна Рада заслухала прем’єра Володимира Гройсмана із представленням державного бюджету на 2017 рік.

Наприкінці свого виступу Гройсман закликав депутатів до співпраці.

"Економічне зростання, правильні закони, розвиток внутрішнього ринку створення робочих місць не має нічого спільного із шаленим популізмом", - сказав Гройсман.

"Настав час відповідальної політики, яка дозволить врешті-решт вирватися із кайданів , в яких її тримали десятиріччями популісти і малоефективні - кожен сам скаже хто", - заявив він.

Спікер Андрій Парубій оголосив, що проект бюджету є прийнятим до розгляду і подякував Кабінету міністрів за те, що проект було подано вчасно.

"Представлення проекту закону України про державний бюджет на 2017 рік завершено. Державний бюджет вважається прийнятим Верховною Радою для подальшої роботи", - сказав він.

Як відомо, у новому бюджеті найбільше зростуть витрати в 2017 році у Верховного суду, який буде створюватись фактично наново — майже в 9 разів, але це якраз і не дивно.

В армії найбільше зростуть витрати на закупівлю військової техніки у державного концерну "Укроборонпром", яким керує друг Петра Порошенка Олег Гладковський (Свинарчук).

Цікаво також, що майже удвічі зростуть витрати на обладміністрації в регіонах — чи то в рамках децентралізації, чи під егідою підвищення лояльності і керованості із Києва.

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Тетяна Кусок, УП