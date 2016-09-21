Рада прийняла до розгляду проект бюджету

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Середа, 21 вересня 2016, 14:35

Верховна Рада заслухала прем’єра Володимира Гройсмана із представленням державного бюджету на 2017 рік.

Наприкінці свого виступу Гройсман закликав депутатів до співпраці.

"Економічне зростання, правильні закони, розвиток внутрішнього ринку створення робочих місць не має нічого спільного із шаленим популізмом", - сказав Гройсман.

"Настав час відповідальної політики, яка дозволить врешті-решт вирватися із кайданів , в яких її тримали десятиріччями популісти і малоефективні - кожен сам скаже хто", - заявив він.

Спікер Андрій Парубій оголосив, що проект бюджету є прийнятим до розгляду і подякував Кабінету міністрів за те, що проект було подано вчасно.

"Представлення проекту закону України про державний бюджет на 2017 рік завершено. Державний бюджет вважається прийнятим Верховною Радою для подальшої роботи", - сказав він.

Як відомо, у новому бюджеті найбільше зростуть витрати в 2017 році у Верховного суду, який буде створюватись фактично наново — майже в 9 разів, але це якраз і не дивно.

В армії найбільше зростуть витрати на закупівлю військової техніки у державного концерну "Укроборонпром", яким керує друг Петра Порошенка Олег Гладковський (Свинарчук).

Цікаво також, що майже удвічі зростуть витрати на обладміністрації в регіонах — чи то в рамках децентралізації, чи під егідою підвищення лояльності і керованості із Києва.

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Тетяна Кусок, УП

Теми: бюджет
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Коментарі — 3
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IP: 146.185.177.---Alex77721.09.2016 14:44
1/
Объясните мне популярно!
Не так давно деканом факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М.Драгоманова неожиданно стала малоизвестная в университете кандидат педагогических наук, профессор Зернецкая Алла Анатольевна. За год она развернула бурную деятельность. Прежде всего - защитила докторскую, потом начала увольнять с работы "лишних" или неугодных преподавателей, отстранять необоснованно отдельных студентов от учёбы. Факультет поразила странная, доселе неведомая ему болезнь. То студентка факультета, незаконно исключённая из университета, выигрывает суд и восстанавливается на учёбе. То одна из подруг, которую Зернецкая А.А. пригласила на работу на факультет, бывшая активная регионалка из Луганска, профессор Зайцева Ирина Павловна оказалась на научной конференции в оккупированном Крыму. То другие преподаватели факультета, сёстры Ирина и Инна Ковальчук разгуливали по Москве с георгиевскими ленточками, продолжая славить Путина.
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IP: 93.75.161.---labtec21.09.2016 14:44
Я б хотів щоб всі повідомлення які відображає на сайті Українська правда підписували автори не безімені. Обосрать кожний вміє а вот про добре написати на сьогоднішній день слабо. Це тільки кредити по чорному один одному давати на квартири це нормально морально. Дебіли
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IP: 146.185.177.---Alex77721.09.2016 14:43
2/
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.
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