Міністр фінансів Олександр Данилюк допускає приїзд технічної місії МВФ в жовтні.

Про це Данилюк розповів журналістам в середу.

Данилюк зазначив, що Мінфін направив проект бюджету на узгодження в МВФ.

"Зараз проект бюджету спрямований в МВФ. Фонд ставить запитання, ми відповідаємо на ці питання. Ми зараз перебуваємо в діалозі з МВФ", - сказав міністр в розмові з ЕП.

На питання про те, коли можливий приїзд місії МВФ в Україну міністр відповів: "Думаю, в жовтні".

Також він підкреслив, що зараз бюджет знаходиться на території парламенту, і якщо у депутатів будуть виникати побажання збільшити видаткову частину бюджету, "Мінфін не зможе піти на поступки за видатками, якщо пропозиції щодо їх збільшення не будуть збалансовані доходами або скороченням витрат на інші програми".

"Тільки такий варіант можливий. Всі зміни в бюджет повинні бути збалансованими", - підкреслив Данилюк.

Як повідомлялося, Верховна Рада заслухала прем’єра Володимира Гройсмана із представленням державного бюджету на 2017 рік та прийняла цей проект до розгляду.

Економічна правда