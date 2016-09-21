Речник Слідчого комітету РФ офіційно пішов у відставку

Офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін подав рапорт про відставку.

Про це він повідомив "Інтерфаксу".

"Тепер можу офіційно сказати, що я прийняв рішення завершити роботу в Слідчому комітеті, і подав рапорт про відставку за власним бажанням", – сказав він.

Маркін запевнив, що всі причини, які раніше називалися в ЗМІ щодо його відставки, не відповідають дійсності.

"У нас чомусь прийнято вважати, що людина може залишити відповідальну посаду, тільки якщо її з тріском виганяють, саджають у в'язницю або виносять вперед ногами. Жоден з цих випадків до мене не відноситься", – сказав він.

"Я пропрацював в Слідчому комітеті з першого дня її утворення, більше дев'яти років. Я вважаю, що я разом з командою вибудував інформаційну політику, налагодив системну роботу в цій сфері, вважав, що моя місія виконана і вирішив спробувати себе на новому терені. В цьому полягає справжній мотив мого звільнення", – запевнив він.

Раніше джерело в паливно-енергетичному комплексі повідомляло "Інтерфаксу", що Маркін після звільнення з СКР Маркін може зайняти посаду заступника гендиректора "Русгідро" зі зв'язків з громадськістю та органами державної влади.

Маркін відомий своїми різкими і агресивними висловлюваннями, зокрема – на адресу української влади і захисників країни.