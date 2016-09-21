У Мінську домовилися розвести війська на трьох ділянках

У Мінську підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми, який представляє Україну в цій групі, Дарка Оліфер.

Дарка Оліфер для УП

"Документ передбачає деескалацію в районі лінії зіткнення і фактично створює умови, в яких стрілецька зброя не може використовуватися для обстрілу. У той же час, рамкове рішення передбачає повне виконання попередніх домовленостей Тристоронньої контактної групи про відведення з лінії зіткнення гармат калібром менше 100 мм", – повідомила вона.

Оліфер додала, що, згідно з рамковим рішенням про розведення сил і засобів, СММ ОБСЄ здійснює "на постійній основі моніторинг та верифікацію процесу розведення сил і засобів на узгоджених ділянках розведення".

Вона особливо відзначила, що дане розведення заплановане тільки на трьох ділянках з чітко визначеними координатами. Оліфер також уточнила на запит УП, що мова йде про населені пункти Золоте, Петровське та Станиця Луганська.

"У той же час українська сторона вважає, що в ході імплементації цього рамкового рішення можуть бути відпрацьовані підходи до можливого розведення сил і засобів вздовж всієї лінії розмежування", – додала Оліфер.

За її словами, при підготовці документа українська сторона повністю виключила спроби вільного тлумачення параметрів і статусу лінії розмежування, оскільки в тексті рамкового рішення зафіксовано, що цей документ приймається в доповнення протоколу від 5 вересня 2014 року, меморандуму від 19 вересня 2014 року, комплексу заходів по виконанню Мінських угод від 12 лютого 2015 року.

Оліфер зазначила, що Україна послідовно виконує зобов'язання і строго дотримується режиму тиші.

"В продовження цього, українська сторона підписала це рамкове рішення, щоб забезпечити виконання Мінських угод з боку ОРДЛО", – додала вона.

Від України рамкове рішення підписав Леонід Кучма, від ОБСЄ – Мартін Сайдик, від Росії – Борис Гризлов.

Українська правда