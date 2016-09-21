У Мінську домовилися розвести війська на трьох ділянках
У Мінську підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми, який представляє Україну в цій групі, Дарка Оліфер.
"Документ передбачає деескалацію в районі лінії зіткнення і фактично створює умови, в яких стрілецька зброя не може використовуватися для обстрілу. У той же час, рамкове рішення передбачає повне виконання попередніх домовленостей Тристоронньої контактної групи про відведення з лінії зіткнення гармат калібром менше 100 мм", – повідомила вона.
Оліфер додала, що, згідно з рамковим рішенням про розведення сил і засобів, СММ ОБСЄ здійснює "на постійній основі моніторинг та верифікацію процесу розведення сил і засобів на узгоджених ділянках розведення".
Вона особливо відзначила, що дане розведення заплановане тільки на трьох ділянках з чітко визначеними координатами. Оліфер також уточнила на запит УП, що мова йде про населені пункти Золоте, Петровське та Станиця Луганська.
"У той же час українська сторона вважає, що в ході імплементації цього рамкового рішення можуть бути відпрацьовані підходи до можливого розведення сил і засобів вздовж всієї лінії розмежування", – додала Оліфер.
За її словами, при підготовці документа українська сторона повністю виключила спроби вільного тлумачення параметрів і статусу лінії розмежування, оскільки в тексті рамкового рішення зафіксовано, що цей документ приймається в доповнення протоколу від 5 вересня 2014 року, меморандуму від 19 вересня 2014 року, комплексу заходів по виконанню Мінських угод від 12 лютого 2015 року.
Оліфер зазначила, що Україна послідовно виконує зобов'язання і строго дотримується режиму тиші.
"В продовження цього, українська сторона підписала це рамкове рішення, щоб забезпечити виконання Мінських угод з боку ОРДЛО", – додала вона.
Від України рамкове рішення підписав Леонід Кучма, від ОБСЄ – Мартін Сайдик, від Росії – Борис Гризлов.
Українська правда
Російська еліта , яка привикла жити в Європі і США , сама швидко прибере Путіна від влади.
Народу , як такого , в росії немає .
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Не так давно деканом факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М.Драгоманова неожиданно стала малоизвестная в университете кандидат педагогических наук, профессор Зернецкая Алла Анатольевна. За год она развернула бурную деятельность. Прежде всего - защитила докторскую, потом начала увольнять с работы "лишних" или неугодных преподавателей, отстранять необоснованно отдельных студентов от учёбы. Факультет поразила странная, доселе неведомая ему болезнь. То студентка факультета, незаконно исключённая из университета, выигрывает суд и восстанавливается на учёбе. То одна из подруг, которую Зернецкая А.А. пригласила на работу на факультет, бывшая активная регионалка из Луганска, профессор Зайцева Ирина Павловна оказалась на научной конференции в оккупированном Крыму. То другие преподаватели факультета, сёстры Ирина и Инна Ковальчук разгуливали по Москве с георгиевскими ленточками, продолжая славить Путина.
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.