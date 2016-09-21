Мінфін готує новий закон про легалізацію грального бізнесу

1459 переглядів
1
Середа, 21 вересня 2016, 15:34

Міністерство фінансів виступає за легалізацію грального бізнесу.

Про це журналістам заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, повідомляють "Українські новини".

"Я за легалізацію грального бізнесу. Я готовий піти на будь-який варіант, який пройде через Верховну Раду. Ми працюємо над законопроектом. Нам необхідно виводити його (гральний бізнес) з тіні", – сказав міністр фінансів.

Раніше Данилюк заявляв, що законопроект про гральний бізнес вже готовий і Мінфін готується до його подачі у Верховну Раду.

Як відомо, в 2015 році Кабмін вніс до парламенту законопроект про легалізацію казино, букмекерів і лотерей. Тоді законопроект не був підтриманий депутатами.

Теми: Мінфін бізнес
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Мінфін позичив 827 мільйонів гривень та 100 мільйонів доларів 21 вересня 2016, 10:14
Мінфін прорахував підвищення податків 14 вересня 2016, 17:57
Гра навпомацки: як уряд заганяє податкову реформу в глухий кут 12 вересня 2016, 11:12
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.78.69.---Naim21.09.2016 15:53
Кроме игорного бизнеса, который безусловно надо легализировать с учетом опыта других стран, где это работает надо легализировать проституцию, которая была, есть и будет и деньги от которой собирают менты и бандиты, взяв опыт Австралии, Италии, ФРГ, США, Австрии, Нидерландов и других стран, а это сотни тысяч рабочих мест, миллиарды в местные бюджеты, развитие гостиничного бизнеса, туристического, ресторанного и т.д.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Генпрокуратура: член ВРЮ вимагав півмільона доларів хабара
Данилюк каже, що МВФ не вимагав підвищити пенсійний вік
В Україні кількість тяжких злочинів зросла на 46%
У крові загиблого Таранова алкоголю не було - поліція
Усі новини
Двигуни культури

Співзасновник ЮБК та Hedonism Ростислав Русаков

Фото

Українці зробили кілька "па" для проекту Ballerina Project