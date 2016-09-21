Мінфін готує новий закон про легалізацію грального бізнесу

Міністерство фінансів виступає за легалізацію грального бізнесу.

Про це журналістам заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, повідомляють "Українські новини".

"Я за легалізацію грального бізнесу. Я готовий піти на будь-який варіант, який пройде через Верховну Раду. Ми працюємо над законопроектом. Нам необхідно виводити його (гральний бізнес) з тіні", – сказав міністр фінансів.

Раніше Данилюк заявляв, що законопроект про гральний бізнес вже готовий і Мінфін готується до його подачі у Верховну Раду.

Як відомо, в 2015 році Кабмін вніс до парламенту законопроект про легалізацію казино, букмекерів і лотерей. Тоді законопроект не був підтриманий депутатами.