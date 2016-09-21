У крові загиблого Таранова алкоголю не було - поліція

Фахівці не виявили алкоголю в крові загиблого 18 вересня заступника глави Адміністрації Президента Андрія Таранова.

Про це повідомив начальник Головного управління поліції в Києві Андрій Крищенко, передають Українські новини.

"Не виявили алкоголю", - сказав він.

Крищенко заявив, що лікарі не підтверджують наявність у нього в крові алкоголю.

Як відомо, Таранов загинув 18 вересня на Дніпрі в Києві – його гідроцикл зіткнувся з баржею.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу та проводить всі необхідні експертизи, зокрема – технічного стану транспортного засобу, яким керував загиблий, трасологічну та судово-медичну.

У середу, 21 вересня, в Києві пройшло прощанням з ним.