Знайдений у "Зайцевому" боєприпас вилучили, рух відновили

Близько 15:00 у середу на території контрольного пункту в’їзду-виїзду "Зайцеве" під огорожею за допомогою службового собаки прикордонники виявили нерозірваний боєприпас.

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

"З метою забезпечення безпеки громадян, які перетинають лінію розмежування, пропуск осіб та транспортних засобів тимчасово призупинено. Люди та персонал із зони можливого ураження були евакуйовані", – заявили у відомстві.

За даним фактом проінформовано взаємодіючі підрозділи та організовано охорону місяця знаходження боєприпасу.

Пізніше відомство повідомило про відновлення руху через пункт пропуску.

Українська правда