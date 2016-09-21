Луценко розкритикував організацію управління Нацполіції

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про дезорганізацію в управлінні Нацполіції.

Про це він заявив під час засіданні комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

"Мушу сказати, що причиною такого рівня злочинності також є управлінська дезорганізація Національної поліції. Не може працювати начальник обласного управління, якщо йому не підпорядкований національний патруль, як це може бути?! Начальник Києва не керує патрулем! Начальник будь-якої області не керує патрулем" , - обурився Луценко.

"Він не відповідає навіть за обіг наркотиків... Більше, як в два рази зменшилася кількість виявлених наркопритонів, більше як в 5 разів виявлено зменшення збуту наркотиків. Ті, які працюють в поліції розуміють, що кожен третій злочин пов'язаний з наркотиками", - зауважив Луценко.

За його словами, якщо не виявляти наркопритони, то збільшуватиметься кількість грабежів, розбоїв і інших злочинів.

"Викрито лише 3 злочини використання коштів за збут наркотиків. Це означає, що цієї роботи не було", - додав він.

Як відомо, Луценко повідомив, що в мирних областях України росте кількість умисних вбивств.

Роман Кравець, Олександр Шумілін, УП