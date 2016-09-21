Деканоідзе на комітеті посварилася із Лозовим

Глава Нацполіції Хатія Деканоідзе обурилася виступом народного депутата Андрія Лозового на комітеті Верховної Ради

Суперечка виникла під час засіданні комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Голова комітету Андрій Кожем’якін упродовж засідання комітету періодично робив зауваження Лозовому, аби той слухав Деканоідзе.

Через певний час Лозовий взяв слово і почав у різкому тоні критикувати діяльність Деканоідзе на посту глави Нацполіції.

"Прямо зараз в Одесі співробітники Нацполіції розганяють мирний антитруханівський мітинг. У нас був такий президент - Янукович - він теж разом із тодішнім внутрішніх справ Захарченком розганяв мирні мітинги. Ви знаєте, що з ним сталося. Він поїхав з країни. Прогнозують, що Ви теж поїдете, як поїхала Згуладзе. Якщо ви працюєте так неефективно, то може вам варто піти у відставку", - сказав Лозовий.

У відповідь Деканоідзе нагадала, що Лозовий під час своїх виступів у Раді згадував її національність.

"Я не дозволю розмовляти про мою національність. Так я народилася в Грузії, але я громадянка України. Ви з трибуни Верховної Ради кричали про це. Депутат має бути толерантним, а не націоналістом", - заявила Деканоідзе у підвищеному тоні.

Після цього Кожем’якін оголосив перерву.

Тетяна Кусок, УП