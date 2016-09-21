У Москві гендиректора Культурного центру України не пускають на робоче місце

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Середа, 21 вересня 2016, 18:44

У Москві співробітники Культурного центру України з числа громадян Росії захопили будівлю Центру. Гендиректора Володимира Іонова, призначеного Україною, не пускають на робоче місце, у його кабінеті змінено замок.

Співробітники центру з числа громадян РФ не пропустили в будівлю директора та українських журналістів, мотивуючи це тим, що кадрові рішення в Києві для них не важливі, передає УНІАН.

Як пояснив представник омбудсмена України в Росії Володимир Шрейдлер, двері заблокували співробітники, які підтримують бойовиків на Донбасі. "Це той самий сепар, який кричав, що не треба говорити українською мовою в Центрі, котрий вимагав від мене не показувати українські посвідчення у середині будівлі", - сказав Шрейдлер.

За його словами, про українську культуру тут давно не згадують – причина цих дій, власне, сама будівля центру, яка знаходиться у російській столиці на старому Арбаті. Площа 4 тис. квадратних метрів, чверть з них здається бізнесменам у суборенду.

У свою чергу генеральний директор Культурного центру України у Москві Володимир Іонов заявив, що громадяни РФ, які працювали у Центрі до його призначення, блокують його роботу.

За його словами, через те, що Центр за двосторонньою угодою працює за російським законодавством, він не може їх звільнити.

Раніше повідомлялося, що у Москві Бібліотеку української літератури залишать фактично без книг. Її книжковий фонд "передадуть" Центру слов'янських культури, який вирішили створити в липні 2016 року.

Нагадаємо, проти директора Бібліотеки порушено справи.

Теми: Росія діаспора
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