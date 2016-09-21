Порошенко: Ми не пройшли іспит Будапештським меморандумом

Президент Петро Порошенко вважає, що потрібно тимчасово позбавляти права вето в Радбезі ООН країни-учасниці збройних конфліктів.

Про це заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи на Генасамблеї ООН в середу в Нью-Йорку.

"Ми не можемо допустити, аби в Раді безпеки блокувалися питання, що стосуються безпеки, щоб застосувалося право вето під час ухвалення питань щодо попередження конфліктів. Усунення такого права має стати пріоритетом реформування РБ ООН", - сказав він.

Президент також нагадав, що Україна добровільно вивела з експлуатації свій ядерний арсенал, який був третім за величиною у світі, однак це не убезпечило її від зовнішнього агресора.

"Україна добровільно відмовилася від власного ядерного арсеналу, третього за розміром у світі на той час. Ми відмовилися від ядерних боєголовок в обмін на гарантії територіальної цілісності, згідно з Будапештським меморандумом. На жаль, усі ці гарантії залишилися на папері. Я буду чесним – ми не пройшли іспит Будапештським меморандумом", - заявив Порошенко.

Президент також підтримав ініціативу Великобританії щодо проведення міністерського засідання Ради безпеки ООН, яке буде присвячене питанню терористичної загрози в галузі авіаційної безпеки.

Українська правда