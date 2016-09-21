Президент: Росія і бойовики роблять все, щоб конфлікт на Донбасі тривав

Росія та сили, які вона підтримує, докладають значних зусиль для того, щоб збройний конфлікт на Донбасі тривав.

Про це заявив президент України Петро Порошенко , виступаючи на Генасамблеї ООН у середу в Нью-Йорку.

Він нагадав, що конфлікт на Донбасі триває вже 2 роки. За цей час загинуло близько 10 тис. осіб – військових та цивільного населення.

За словами Порошенка, Україна має незаперечні докази прямої участі у конфлікті на Донбасі офіційних представників Росії, а також проросійських терористичних угруповань.

"Зараз на Донбасі є близько 38 тисяч військових, із них більша частина – це найманці з Росії", - заявив президент.

"Ці війська озброєні до зубів Росією. Я не перебільшую. У їхньому розпорядженні є понад 700 танків, 1200 БМП, понад 1 тис. артилерійських систем і понад 300 РСЗВ", - додав він.



"Росія продовжує направляти людські та військові ресурси на територію України через неконтрольовану ділянку кордону. У той же час російська сторона продовжує наполягати, що вона не має до цього стосунку, що росіян в Україні немає. Російською це звучить "їх там немає", - сказав президент України.



"Ми неодноразово стикалися з опором з боку Кремля та їхніх прибічників, які роблять все можливе для того, щоб затягнути цей мирний процес, і вдаються до деструктивних дій щодо України. Ми сподіваюся, що Росія відмовиться від такого підходу, аби був шанс для комплексного врегулювання", - заявив він.

Президент також закликав ЮНІСЕФ втрутитися у ситуацію із незаконним взяттям в заручники на Донбасі дітей.

"Я був шокований, коли дізнався, що нещодавно підтримувані Росією НЗФ на території Донбасу беруть дітей у заручники. Вони показали відео допиту підлітків, яких вони звинуватили у диверсійній діяльності. Така поведінка є неприпустимою в 21 столітті і ми закликаємо ЮНІСЕФ втрутитися і зупинити тортури над цими дітьми", - заявив Порошенко.



Президент України зазначив, що цього року буде обраний наступний генсекретар ООН. "І я сподіваюся, що кандидат на цю важливу посаду буде не тільки професійним, а й перш за все вірним статуту ООН, він має бути готовим рішуче використовувати інструменти і засоби у відповідності зі статтею 99 статуту ООН у випадку виникнення загрози миру та безпеці", - підкреслив глава держави.

Українська правда