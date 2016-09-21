ВРЮ просить Гречківського відсторонитися від роботи на час слідства

00
0
Середа, 21 вересня 2016, 20:29

Вища рада юстиції попросила Павла Гречківського, викритого у вимаганні хабара, призупинити свою діяльність як члена ВРЮ до завершення розслідування.

Про це повідомила прес-служба відомства.

"ВРЮ керується принципом нульової толерантності до корупції. Будь-які прояви впливу на суд і суддів, в тому числі через корупційні механізми, є неприпустимими. Сподіваємося, що ця справа буде розслідувана максимально швидко та об’єктивно", - сказано у повідомленні.

"Ми звернулися до члена ВРЮ, якого стосується оголошена інформація, з пропозицією призупинити його діяльність як члена ВРЮ до завершення цього розслідування. Також висловлюємо надію, що ця ситуація не буде використана в політичних цілях, у тому числі неправомірного впливу на ВРЮ", - додали у відомстві.

Як відомо, Гречківського підозрюють у тому, що він в вимагав 500 тисяч доларів за незаконний вплив на судове рішення.

"Затримано посередника - арбітражного керуючого Мінюсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис дол.", - написав на Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

Підозрюваного члена ВРЮ викликаний в ГПУ.

Раніше повідомлялося, що Гречківський та заступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов є співвласниками заповідної землі на Жуковому острові у Києві.

Також відомо, що підозрюваний член ВРЮ є близьким до нардепа БПП Олександр Грановського й займався питаннями, пов'язаними із Госпсудом.

Українська правда

Теми: хабар суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Стало відоме ім’я члена ВРЮ, якого викрили у вимаганні хабара 21 вересня 2016, 18:19
Генпрокуратура: член ВРЮ вимагав півмільйона доларів хабара 21 вересня 2016, 17:00
Хабарі забезпечують до 90% доходів лікарів - дослідження 16 вересня 2016, 19:12
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ВРЮ просить Гречківського відсторонитися від роботи на час слідства
Стало відоме ім’я члена ВРЮ, якого викрили у вимаганні хабара
Порошенко заликає скасувати право вето в ООН
Деканоідзе на комітеті посварилася із Лозовим
Усі новини
Астрологія

Лев чи вже Діва? NASA поснило, чому змінилися знаки зодіаку

Паралімпіада-2016

Хто кував шалений успіх для України. Повний перелік