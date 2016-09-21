ВРЮ просить Гречківського відсторонитися від роботи на час слідства

Вища рада юстиції попросила Павла Гречківського, викритого у вимаганні хабара, призупинити свою діяльність як члена ВРЮ до завершення розслідування.

Про це повідомила прес-служба відомства.

"ВРЮ керується принципом нульової толерантності до корупції. Будь-які прояви впливу на суд і суддів, в тому числі через корупційні механізми, є неприпустимими. Сподіваємося, що ця справа буде розслідувана максимально швидко та об’єктивно", - сказано у повідомленні.

"Ми звернулися до члена ВРЮ, якого стосується оголошена інформація, з пропозицією призупинити його діяльність як члена ВРЮ до завершення цього розслідування. Також висловлюємо надію, що ця ситуація не буде використана в політичних цілях, у тому числі неправомірного впливу на ВРЮ", - додали у відомстві.

Як відомо, Гречківського підозрюють у тому, що він в вимагав 500 тисяч доларів за незаконний вплив на судове рішення.

"Затримано посередника - арбітражного керуючого Мінюсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис дол.", - написав на Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

Підозрюваного члена ВРЮ викликаний в ГПУ.

Раніше повідомлялося, що Гречківський та заступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов є співвласниками заповідної землі на Жуковому острові у Києві.

Також відомо, що підозрюваний член ВРЮ є близьким до нардепа БПП Олександр Грановського й займався питаннями, пов'язаними із Госпсудом.

Українська правда