Соболєв: У ГПУ є 10 днів, щоб арештувати суддів КСУ часів Януковича

У генпрокурора залишилося 10 днів, щоб арештувати суддів Конституційного суду, які надавали диктаторські повноваження екс-президенту Віктору Януковичу.

Про це заявив депутат "Самопомочі" Єгор Соболєв.

"Справа про винесення ними завідомо неправосудного рішення була порушена ГПУ одразу після Євромайдану. Але ані Махніцький, ані Ярема, ані Шокін не довели це важливе розслідування хоча б до оголошення підозри", - написав він на своєму Facebook.

"Хоча що там розслідувати? Є рішення, що повернуло Януковичу повноваження Кучми. Є підписи суддів під ним. Самі судді ще в 2014 році дали свідчення. Їх легко знайти на Жилянській, де вони вже третій рік після перемоги Євромайдану далі працюють суддями Конституційного суду України. І на прохання колишніх соратників Януковича розглядають скасування законів про люстрацію та про відкритість майна посадовців", - додав політик.

За його словами, за 10 днів суддів арештувати буде неможливо.

"30 вересня набуває чинності нова редакція Конституції авторства Петра Порошенка. І затримати або арештувати суддю Конституційного суду буде неможливо без згоди самого КСУ. Добру європейську ідею про незалежність суду знову обернуть на кругову поруку", - зазначив депутат.

Водночас Соболєв підкреслив, що генпрокурор Юрій Луценко ще має юридичну можливість цю поруку розірвати.

"Написав йому про це спеціальне звернення", - повідомив політик.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко підписав закон "Про судоустрій і статус суддів", ухвалений Верховною Радою 2 червня.

Українська правда