Соболєв: У ГПУ є 10 днів, щоб арештувати суддів КСУ часів Януковича
У генпрокурора залишилося 10 днів, щоб арештувати суддів Конституційного суду, які надавали диктаторські повноваження екс-президенту Віктору Януковичу.
Про це заявив депутат "Самопомочі" Єгор Соболєв.
"Справа про винесення ними завідомо неправосудного рішення була порушена ГПУ одразу після Євромайдану. Але ані Махніцький, ані Ярема, ані Шокін не довели це важливе розслідування хоча б до оголошення підозри", - написав він на своєму Facebook.
"Хоча що там розслідувати? Є рішення, що повернуло Януковичу повноваження Кучми. Є підписи суддів під ним. Самі судді ще в 2014 році дали свідчення. Їх легко знайти на Жилянській, де вони вже третій рік після перемоги Євромайдану далі працюють суддями Конституційного суду України. І на прохання колишніх соратників Януковича розглядають скасування законів про люстрацію та про відкритість майна посадовців", - додав політик.
За його словами, за 10 днів суддів арештувати буде неможливо.
"30 вересня набуває чинності нова редакція Конституції авторства Петра Порошенка. І затримати або арештувати суддю Конституційного суду буде неможливо без згоди самого КСУ. Добру європейську ідею про незалежність суду знову обернуть на кругову поруку", - зазначив депутат.
Водночас Соболєв підкреслив, що генпрокурор Юрій Луценко ще має юридичну можливість цю поруку розірвати.
"Написав йому про це спеціальне звернення", - повідомив політик.
Як відомо, у липні президент Петро Порошенко підписав закон "Про судоустрій і статус суддів", ухвалений Верховною Радою 2 червня.
Українська правда
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Не так давно деканом факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М.Драгоманова неожиданно стала малоизвестная в университете кандидат педагогических наук, профессор Зернецкая Алла Анатольевна. За год она развернула бурную деятельность. Прежде всего - защитила докторскую, потом начала увольнять с работы "лишних" или неугодных преподавателей, отстранять необоснованно отдельных студентов от учёбы. Факультет поразила странная, доселе неведомая ему болезнь. То студентка факультета, незаконно исключённая из университета, выигрывает суд и восстанавливается на учёбе. То одна из подруг, которую Зернецкая А.А. пригласила на работу на факультет, бывшая активная регионалка из Луганска, профессор Зайцева Ирина Павловна оказалась на научной конференции в оккупированном Крыму. То другие преподаватели факультета, сёстры Ирина и Инна Ковальчук разгуливали по Москве с георгиевскими ленточками, продолжая славить Путина.
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.