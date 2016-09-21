Порошенко пояснив, чому не відбулася зустріч з Трампом

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Середа, 21 вересня 2016, 22:18

Президент України Петро Порошенко пояснив, що зустріч з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом не відбулася через щільні графіки двох сторін.

Про це він сказав журналістам в Нью-Йорку, відповідаючи на запитання.

"У нас не збіглися графіки. Тут немає жодних проблем. Ви бачите, що у мене було більше двадцяти зустрічей і в цих умовах календарі мій і Трампа не співпали", - заявив Порошенко.

Він додав, що жодних інших причин в цій ситуації немає.

Інтерфакс-Україна

Теми: Порошенко
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