Місія МВФ прибуде в Україну восени цього року

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Середа, 21 вересня 2016, 22:44

Президент Петро Порошенко та директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард домовились про наступний візит місії МВФ в Україну восени цього року.

Про це повідомила прес-служба глави держави у середу ввечері.

"Петро Порошенко подякував за рішення Ради директорів МВФ про продовження програми співробітництва з Україною та виділення додаткових обсягів фінансової допомоги", - сказано у повідомленні.

"Співрозмовники також обговорили хід реформ в Україні, зокрема було наголошено на успішному впровадженні реформи у фінансово-банківському секторі", - зазначили у прес-службі.

Українська правда 

Теми: МВФ Порошенко
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