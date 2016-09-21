Місія МВФ прибуде в Україну восени цього року

Президент Петро Порошенко та директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард домовились про наступний візит місії МВФ в Україну восени цього року.

Про це повідомила прес-служба глави держави у середу ввечері.

"Петро Порошенко подякував за рішення Ради директорів МВФ про продовження програми співробітництва з Україною та виділення додаткових обсягів фінансової допомоги", - сказано у повідомленні.

"Співрозмовники також обговорили хід реформ в Україні, зокрема було наголошено на успішному впровадженні реформи у фінансово-банківському секторі", - зазначили у прес-службі.

Українська правда