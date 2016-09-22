У комісії з відбору голови агентства з повернення активів кажуть, що їх рішення не виконують

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Четвер, 22 вересня 2016, 00:34

Конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, направила звернення до міністра Олександра Саєнко з приводу того, що її рішення не виконуються.

Про це голова конкурсної комісії Андрій Стельмащук повідомив на сторінці в Facebook.

"Звернення стосується невиконання рішень конкурсної комісії", - написав він.

Згідно зі зверненням, Секретаріат КМУ не виконав рішення комісії від 8 серпня щодо публікації інформації про кандидатів на посаду глави Нацагенства.

Так, на сайті Кабміну не були опубліковані декларація кандидатів, копії документів про їх освіту, військового квитка та іншої інформації, яку потрібно було оприлюднити, згідно з рішенням комісії.

Також, в зверненні йдеться про те, що не було виконано рішення комісії від 22 серпня щодо відправлення документів кандидатів на спеціальну перевірку.

"Оскільки системне невиконання Секретаріатом Кабінету Міністрів України вимог закону і рішень Конкурсної комісії ставить під загрозу проведення відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, просимо вас забезпечити виконання в найкоротші строки таких рішень Конкурсної комісії", - йдеться у зверненні.

Теми: корупція
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