Міноборони направило засоби для зміцнення адмінкордону з Кримом

Міністерство оборони України відправило до Херсонської області близько 10 залізничних ешелонів із засобами зміцнення адмінграніци з окупованим Кримом.

Про це повідомив в середу глава Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, передає "Укрінформ".

"Міністерство оборони надало нам сюди близько 10-ти ешелонів засобів укріплення наших рубежів з тимчасово окупованою територією Криму", - сказав він.

Які саме засоби для зміцнення адмінкордону з Кримом відправили на Херсонщину цими ешелонами, губернатор не уточнив.