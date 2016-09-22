Міноборони направило засоби для зміцнення адмінкордону з Кримом

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Четвер, 22 вересня 2016, 01:03

Міністерство оборони України відправило до Херсонської області близько 10 залізничних ешелонів із засобами зміцнення адмінграніци з окупованим Кримом.

Про це повідомив в середу глава Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, передає "Укрінформ".

"Міністерство оборони надало нам сюди близько 10-ти ешелонів засобів укріплення наших рубежів з тимчасово окупованою територією Криму", - сказав він.

Які саме засоби для зміцнення адмінкордону з Кримом відправили на Херсонщину цими ешелонами, губернатор не уточнив.

Теми: Херсонська область Крим
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