Українських паралімпійців зустрічають криками "Слава Україні" та квітами

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Четвер, 22 вересня 2016, 01:36

Українські паралімпійці вертаються з Ріо-де-Жанейро.

На даний момент в аеропорту "Бориспіль", куди прилетіли спортсмени, знаходяться близько ста людей.

Люди зустрічають спортсменів криками "Слава Україні!". В руках вони тримають квіти, повітряні кулі та плакати з написами: "Ви найкращі", "Ваша перемога - гордість України".

Волонтер Олексій Мочанов раніше на сторінці в Facebook повідомив, що паралімпійці прилітають декількома рейсами, після чого їх збирають разом і організовано перевозять для урочистої церемонії зустрічі в термінал F, де все відбудеться о 01:25.

Українські паралімпійці завоювали 117 (41-37-39) медалей на Паралімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро. У загальнокомандному заліку збірна України посіла третє місце.

 
Фото: Дмитрий Лисенбарт
 
Фото: Дмитрий Лисенбарт
Теми: Паралімпіада
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