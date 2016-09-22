Порошенко і Столтенберг обговорили санкції проти РФ

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Четвер, 22 вересня 2016, 02:17

Президент Петро Порошенко з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обговорили санкції проти Росії та реформи в Україні.

Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

"Президент поінформував про ситуацію на Донбасі. Глава держави наголосив, що санкції проти Росії мають бути продовжені до повного виконання нею Мінських домовленостей. Єнс Столтенберг підтвердив, що Північноатлантичний Альянс підтримує позицію України щодо санкцій", - йдеться в повідомленні.

Крім того, співрозмовники обговорили подальші реформи оборонного сектора України для досягнення стандартів НАТО.

Також Порошенко подякував Альянсу за надання допомоги в лікуванні українських військовослужбовців.

Теми: Порошенко НАТО
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