РПР: Зміни до закону про держслужбу допоможуть Порошенку узурпувати місцеву владу

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Четвер, 22 вересня 2016, 02:48

У розкладі засідань Верховної Ради на 22 вересня з'явився законопроект про внесення змін до закону Про державну службу, який в разі прийняття, дозволить президенту Петру Порошенку узурпувати місцеву владу.

Про це повідомляє "Реанімаційний пакет реформ".

Йдеться про законопроект № 4370-1 народного депутата від БПП Артура Герасимова.

"В зазначеному законопроекті закладається механізм узурпації влади Президентом. Документ, по суті, скасовує реформу державної служби у частині порядку добору кандидатур на посади голів місцевих державних адміністрацій (далі – МДА) та передбачає зміну цього порядку добору, визначеного Конституцією", - підкреслили в РПР.

У РПР також нагадали, що згідно зі ст. 118 Конституції, голови місцевих держадміністрацій призначаються президентом за поданням Кабміну. Відповідно, уряд повинен підбирати кандидатів на ці посади і подавати їх президенту для призначення.

"Законопроект № 4370-1 пропонує "оригінальну" альтернативу, щоб конкурс на посади голів МДА здійснювала спеціально створена комісія при Адміністрації Президента. Ця комісія обирає кандидатуру для призначення на посаду і передає її в Кабінет Міністрів, для того, щоб уряд вніс назад Президенту подання про призначення цієї ж канидатури", - відзначили в РПР.

У реанімаційному пакеті реформ додали, що при цьому "головним вигодонабувачем такої "реформи" буде навіть не президент, у якого ніколи не буде часу займатися кадровими питаннями, особливо на районному рівні, а працівники його адміністрації"

Також в РПР повідомили, що даний законопроект був внесений до порядку денного Ради з порушенням процедури, без схвалення профільним комітетом.

"Відповідно до статті 117 Регламенту Верховної Ради, законопроект, підготовлений до другого читання, висновок головного комітету та інші супровідні документи до нього надаються народним депутатам не пізніш як за десять днів до дня розгляду цього законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради", - йдеться в повідомленні.

При цьому в РПР заявляють, що вже 22 вересня даний законопроект може бути прийнятий в цілому голосами фракцій Народний фронт, БПП і Опозиційний блок.

У РПР закликали нардепів відхилити законопроект.

Також вони закликали голову ВР не включати до розгляду законопроект, який не був розглянутий головним комітетом і вчасно не розісланий депутатам для ознайомлення.

Теми: Порошенко Верховна Рада місцева влада
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