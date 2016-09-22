У Підмосков'ї розбився гвинтокрил МНС РФ, є загиблі
У Підмосков'ї розбився гвинтокрил Мі-8 МНС Росії, троє членів екіпажу загинули.
Про це повідомляє російський "Интерфакс".
"Гвинтокрил Мі-8 зазнав аварії в Люберецькому районі, поруч з населеним пунктом Жовтневий. Вертоліт належить Жуковському Авіацентру МНС Росії", - сказав співрозмовник агентства.
Джерело в екстрених службах РФ повідомило, що серед причин краху розглядаються складні метеоумови, а також відмова техніки.
На місці катастрофи рятувальники виявили тіла загиблих.