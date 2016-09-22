У Підмосков'ї розбився гвинтокрил МНС РФ, є загиблі

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Четвер, 22 вересня 2016, 03:21

У Підмосков'ї розбився гвинтокрил Мі-8 МНС Росії, троє членів екіпажу загинули.

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

"Гвинтокрил Мі-8 зазнав аварії в Люберецькому районі, поруч з населеним пунктом Жовтневий. Вертоліт належить Жуковському Авіацентру МНС Росії", - сказав співрозмовник агентства.

Джерело в екстрених службах РФ повідомило, що серед причин краху розглядаються складні метеоумови, а також відмова техніки.

На місці катастрофи рятувальники виявили тіла загиблих.

Теми: Росія
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