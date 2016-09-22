ЗМІ: ІДІЛ могла застосувати проти військових США хімзброю

Бойовиків ІДІЛ підозрюють в тому, що вони могли застосувати хімічну зброю проти американських і іракських військових.

Про це повідомляє CNN.

Чиновники США повідомляють, що біля авіабази "Каяра" в Іраку було скинуто ракету або артилерійський снаряд, в яких, ймовірно, міг бути іприт (гірчичний газ).

Американські військові провели два тести на вміст іприту в снаряді - перший був позитивний, другий - негативний. Зараз снаряд направили в лабораторію для подальшого вивчення.

Американські військовослужбовці в результаті атаки не постраждали.

За словами чиновників США, вони очікували, що терористи можуть спробувати застосувати хімічну зброю, щоб зупинити наступ американських і іракських військових на місто Мосул, який знаходиться під контролем ІДІЛ.