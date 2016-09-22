ЗМІ: ІДІЛ могла застосувати проти військових США хімзброю
Бойовиків ІДІЛ підозрюють в тому, що вони могли застосувати хімічну зброю проти американських і іракських військових.
Про це повідомляє CNN.
Чиновники США повідомляють, що біля авіабази "Каяра" в Іраку було скинуто ракету або артилерійський снаряд, в яких, ймовірно, міг бути іприт (гірчичний газ).
Американські військові провели два тести на вміст іприту в снаряді - перший був позитивний, другий - негативний. Зараз снаряд направили в лабораторію для подальшого вивчення.
Американські військовослужбовці в результаті атаки не постраждали.
За словами чиновників США, вони очікували, що терористи можуть спробувати застосувати хімічну зброю, щоб зупинити наступ американських і іракських військових на місто Мосул, який знаходиться під контролем ІДІЛ.