Опитування: Клінтон випереджає Трампа за популярністю на 6 пунктів

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Четвер, 22 вересня 2016, 05:22

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон випереджає за популярністю свого суперника - республіканця Дональда Трампа на шість пунктів.

Про це свідчать дані нового загальнонаціонального опитування, яке було проведене телеканалом NBC спільно з газетою The Wall Street Journal.

Так, за Клінтон готові віддати свої голоси 43% американських виборців. За Трампа готові проголосувати 37% опитаних.

На підтримку двох інших кандидатів - Геррі Джонсона і Джилл Стейн висловилися 12% виборців. Ще 8% не визначилися з вибором або не підтримують жодного з кандидатів.

Опитування було проведено з 16 по 19 вересня.

Теми: Клінтон вибори
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