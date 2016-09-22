Росія відправила на Донбас черговий "гумконвой"

МНС Росії відправило на окупований Донбас 56-ю автоколону з "гуманітарною допомогою".

Про це повідомляє ТАСС.

До складу колони входять більше 60 автомобілів, які везуть понад 600 тонн "гуманітарних вантажів".

У МНС РФ стверджують, що колона доставить продукти харчування, предмети першої необхідності, медикаменти, будівельні матеріали, навчальне приладдя.

"Гуманітарна" колона проїде у два пункти призначення - окуповані райони Луганської та Донецької областей.

Україна виступає проти безконтрольного в'їзду на свою територію так званих "гумконвоїв" з РФ, в яких можуть везти допомогу проросійським бойовикам.