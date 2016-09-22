У Швеції стурбовані зростанням шпигунської активності з боку РФ

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст заявляє про ймовірне зростання в його країні шпигунської активності з боку Росії.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Svenska Dagbladet, передає DW.

Зокрема, за словами міністра, Росія проявляє підвищений інтерес до військової сфери в Швеції.

"Я не можу вдаватися в деталі, але в цілому інтерес до Швеції з боку Росії підвищився", - підкреслив Гультквіст, закликавши бути особливо обережними державних службовців, військових і представників деяких компаній.

Раніше видання писало, що на минулому тижні стало відомо про відправку для постійної дислокації на шведський острів Готланд 150 військовослужбовців і після цього там активізувалися росіяни.

Вони під виглядом туристів зверталися до шведських солдатів, намагаючись вивідати у них інформацію про те, до яких військових частин вони належать. Про активізацію російських шпигунів заявив командувач підрозділу шведських військ на Готланді.

Також протягом останнього тижня повідомлялося про інциденти на півночі материкової Швеції, зокрема, поблизу військового об'єкта був знайдений автомобіль з великою кількістю антен, а в одному з ресторанів росіяни погрожували офіцеру НАТО.