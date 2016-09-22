АТО: Бойовики били з 120-мм мінометів на Донецькому напрямку

271 перегляд
0
Четвер, 22 вересня 2016, 06:53

За минулу добу бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це прес-служба штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 5 обстрілів. Бойовики вели вогонь з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї в районі Авдіївки.

Крім того, по Зайцевому терористи відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 8 порушень "режиму тиші".

В районі Мар'їнки, Старогнатівки і Новотроїцького бойовики вели турбуючий вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Луганському напрямку зафіксовано 1 обстріл: бойовики відкрили провокаційний вогонь зі стрілецької зброї в районі Новоалександрівки.

Прольотів безпілотників за минулу добу зафіксовано не було.

"Незважаючи на провокації, Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей", - підкреслили в штабі.

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Знайдений у "Зайцевому" боєприпас вилучили, рух відновили 21 вересня 2016, 16:30
Документ про розведення сторін у зоні АТО опублікують в середу 21 вересня 2016, 16:04
У Мінську домовилися розвести війська на трьох ділянках 21 вересня 2016, 15:04
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Байден попередив Порошенка про ризик зняття санкцій ЄС з Росії
РПР: Зміни до закону про держслужбу допоможуть Порошенку узурпувати місцеву владу
Українських паралімпійців зустрічають криками "Слава Україні"
До заручників на Донбасі допустять координатора ОБСЄ – Геращенко
Усі новини
Двигуни культури

Співзасновник ЮБК та Hedonism Ростислав Русаков

Інститут книги

Ґжеґож Ґауден: «Треба показати, що українська література не виникла 5 років тому»