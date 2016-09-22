АТО: Бойовики били з 120-мм мінометів на Донецькому напрямку

За минулу добу бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це прес-служба штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 5 обстрілів. Бойовики вели вогонь з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї в районі Авдіївки.

Крім того, по Зайцевому терористи відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 8 порушень "режиму тиші".

В районі Мар'їнки, Старогнатівки і Новотроїцького бойовики вели турбуючий вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Луганському напрямку зафіксовано 1 обстріл: бойовики відкрили провокаційний вогонь зі стрілецької зброї в районі Новоалександрівки.

Прольотів безпілотників за минулу добу зафіксовано не було.

"Незважаючи на провокації, Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей", - підкреслили в штабі.