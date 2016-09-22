Бойовики ОРДЛО хочуть обміняти 618 їхніх полонених на 47 українців

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Четвер, 22 вересня 2016, 07:17

Представник Росії в тристоронній контактній групі по Донбасу Борис Гризлов заявив, що "ДНР" і "ЛНР" пропонують Києву обміняти 47 українських полонених на 618 їхніх.

Про це він повідомив після засідання тристоронньої контактної групи в Мінську 21 вересня, передають "РИА Новости".

"Сьогодні на контактній групі представниками Донецька і Луганська була заявлена ініціатива про звільнення утримуваних сторонами людей. Це 618 осіб, утримуваних українською стороною, і 47 осіб - іншою стороною конфлікту. Ми сподіваємося на те, що українська сторона погодиться з цією пропозицією", - сказав Гризлов.

Раніше представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що за станом на 14 вересня, згідно з даними СБУ в заручниках у бойовиків перебувають 112 осіб.

17 вересня з полону бойовиків були звільнені двоє громадян України - Володимир Жемчугов та Юрій Супрун

Теми: полонені
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IP: 94.153.209.---pugacz22.09.2016 08:18
Донецькі "герої" стрімко знецінюються... За Савченко давали лише двох "екземплярів", нинішній курс обміну вже 13 за одного :)
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