Бойовики ОРДЛО хочуть обміняти 618 їхніх полонених на 47 українців

Представник Росії в тристоронній контактній групі по Донбасу Борис Гризлов заявив, що "ДНР" і "ЛНР" пропонують Києву обміняти 47 українських полонених на 618 їхніх.

Про це він повідомив після засідання тристоронньої контактної групи в Мінську 21 вересня, передають "РИА Новости".

"Сьогодні на контактній групі представниками Донецька і Луганська була заявлена ініціатива про звільнення утримуваних сторонами людей. Це 618 осіб, утримуваних українською стороною, і 47 осіб - іншою стороною конфлікту. Ми сподіваємося на те, що українська сторона погодиться з цією пропозицією", - сказав Гризлов.

Раніше представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що за станом на 14 вересня, згідно з даними СБУ в заручниках у бойовиків перебувають 112 осіб.

17 вересня з полону бойовиків були звільнені двоє громадян України - Володимир Жемчугов та Юрій Супрун.