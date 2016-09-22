На кордоні з Польщею з холодами поменшало черг
На пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 8 ранку четверга, 22 вересня, стоять у чергах 250 машин.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зокрема, на пункті "Устилуг" – 90 авто, "Краковець" – 70, "Рава-Руська" – 50, "Смільниця" – 40 авто, на решті пунктів у тому напрямку черг немає.
На кордоні зі Словаччиною, Румунією та Молдовою черг немає.
На кордоні з Угорщиною 20 автомобілів очікують проїзду на пункті пропуску "Косино".
Ще о 6-й ранку і там черг не було.