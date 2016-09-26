Порошенко вніс у Раду законопроект про Вищу раду правосуддя

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Понеділок, 26 вересня 2016, 11:44

Президент Петро Порошенко вніс у Верховну Раду проект закону про Вищу раду правосуддя.

Згідно з даними на сторінці документу, він був внесений 23 вересня і визнаний невідкладним.

Як відомо, 2 червня Верховна Рада внесла зміни до Конституції у частині правосуддя, які передбачають створення Вищої ради правосуддя. Ці зміни набудуть чинності 30 вересня.

Вища рада правосуддя буде головним органом в питаннях суддівської кар'єри, матиме право приймати рішення про призначення, звільнення та переведення суддів, даватиме дозволи на їх затримання, арешт, відсторонення і так далі.

На початку вересня Рада з питань судової реформи при президентові схвалила цей проект закону про Вищу раду правосуддя.

У понеділок експерти "Реанімаційного проекту реформ" закликали Верховну Раду зібратися на позачергове засідання для звільнення нечесних  суддів, призначення члена Вищої ради юстиції та прийнятті інших необхідних рішень у сфері правосуддя, які парламент вже не зможе приймати після 30 вересня.

Олег Шанковський, УП

Теми: суд Порошенко
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