На Буковині затримали чоловіка, який фінансував "ЛНР"

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Понеділок, 26 вересня 2016, 19:17

Співробітники СБУ затримали на Буковині зловмисника, який постачав бойовикам терористичної організації "ЛНР" велики суми готівки.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Згідно з інформацією, для проведення своїх оборудок поплічник терористів заснував на тимчасово окупованих територіях спеціалізовану фінансову установу.

"Зловмисник перераховував безготівкові кошти, надані бойовиками, на територію України, де переводив їх у готівку та обмінював на російські рублі. Гроші на окуповану бойовиками частину Луганщини через територію РФ він доставляв особисто або через кур’єрів", - розповіли в СБУ.

У відомстві зазначили, що упродовж 2015 - 2016 років у такий спосіб чоловік "конвертував" понад 34 мільйони гривень. Під час обшуків в автомобілі та квартирі, де він тимчасово мешкав, співробітники СБУ вилучили понад 50 банківських карток, оформлених на підставних осіб, 50 тисяч гривень та одну тисячу євро.

Також оперативники спецслужби спільно з Державною службою фінансового моніторингу заблокували на банківських рахунках затриманого понад один мільйон гривень.

Зловмиснику оголошено про підозру за фактом фінансування тероризму. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Українська правда

Теми: "ЛНР" гроші
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Коментарі — 3
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IP: 174.118.70.---smartmen26.09.2016 23:41
А чо в нього так мало на рахунках грошей? Не смішіть мої тапочки. Де решта грошей?
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IP: 95.132.8.---анатолян26.09.2016 21:12
як це з днр перераховували гроші в Україну? хто куди мав дивитись і не бачити протягом 2-х років?
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IP: 91.222.155.---v.v.putin26.09.2016 20:03
какая странная схема - оттуда сюда, что бы снова туда?
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