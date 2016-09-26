Суд понад 10 годин розглядає прохання про продовження арешту Єфремову

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Понеділок, 26 вересня 2016, 22:58

Печерський райсуд Києва вже більше десяти годин розглядає клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу екс-главі фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександру Єфремову.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", судове засідання почалося о 12:00 понеділка.

За рішенням судді Світлани Шапутько, на засіданні детально розглядаються матеріали кримінальної справи проти Єфремова.

Три його адвоката довго виступали і дуже розгорнуто викладали свої аргументи про те, чому їхній підзахисний не повинен перебувати під арештом. Досить довго виступав і сам підозрюваний.

Термін дії попереднього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для Єфремова закінчується 28 вересня о 7:28 ранку.

Теми: Єфремов суд
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Коментарі — 1
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IP: 174.118.70.---smartmen26.09.2016 23:55
То вже досить. Пора й відпустити. Он нє вінават.
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