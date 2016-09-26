112-й заявляє, що не котролюється ані політиками, ані АП з Кабміном

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Понеділок, 26 вересня 2016, 23:43

Телеканал "112" заявляє, що відчуває тиск у зв'язку із обговоренням історії про спробу його купівлі та продажу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті телеканалу.

"112 Україна" не перестає відчувати тиск з боку влади, сьогодні позбавлення телеканалу ліцензій на мовлення вже розглядається судом. Крім того, телеканал "112 Україна" змушений постійно відбиватися від спроб маніпулювання питанням його придбання одним або іншим одіозним бізнесменом", - сказано у заяві.

"... питання тиску на телеканал вже не розглядається як питання тиску на свободу слова, а стає лише предметом політичних баталій. Тому "112 Україна" ставиться з побоюванням до нового витка скандалу навколо купівлі-продажу телеканалу, оскільки досі невідомо, яку мету переслідують його ініціатори", - зазначає редакція.

На телеканалі запевнили, що не перебувають під контролем ані Адміністрації президента, ані уряду, ані будь-якою парламентською чи позапарламентською політичною силою.

"Канал "112 Україна" не є учасником переговорів про продаж або пом'якшення своєї редакційної політики ні з ким з політичних діячів країни. Для забезпечення гарантій редакційної незалежності власник телеканалу Андрій Подщипков дистанціювався від впливу на інформаційну політику "112 Україна" і передав свої корпоративні права в управління менеджменту телеканалу "112 Україна", - сказано у заяві.

Згідно з інформацією, протягом останніх двох років на канал надходили пропозиції щодо придбання телеканалу від багатьох представників бізнесу та політичних сил країни, "але жодного з можливих варіантів угоди не було досягнуто, предмет переговорів є комерційною таємницею телеканалу".

"Про будь-які спроби тиску телеканал завжди буде інформувати свого глядача, так само, як неодноразово робив у минулому і продовжує в сьогоденні", - йдеться у заяві.

Як відомо, оголошений в розшук, підозрюваний в розтраті депутат Олександр Онищенко з Лондона заявив, що президент Петро Порошенко намагався через нього купити телеканал "112 Україна".

"Якщо вам почнуть говорити, що все це – неправда, у мене збереглася купа листувань з Сергієм Березенком і Макаром Пасенюком – про деталі майбутньої угоди", – заявляв Онищенко.

Сам Березенко в коментарі УП заявив, що не вів жодних переговорів щодо покупки президентом Петром Порошенком "112 каналу".

Березенко також додав: "Якщо в нього (Онищенка -ред.) є така переписка, то нехай її опублікує".

27 травня 2015 року гендиректор телеканалу "112" Андрій Подщипков  заявив, що "зазнає активних спроб відібрати канал з боку влади", що проявляється у формі тиску Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Він стверджує, що "останнім часом тиск з боку Нацради був тимчасово припинений за вказівкою людей, які від імені вищого керівництва держави вийшли до мене з пропозицією "віддати" канал за заниженою вартістю".

Зі слів Подщипкова, він відмовився продати канал за заниженою ціною "провладним бізнесменам".

Водночас в Адміністрації президента заявляють, що інформація про переговори нардепа Олександра Онищенка, який утік з України, про купівлю телеканалу 112 в інтересах президента Петра Порошенка не відповідає дійсності.

Теми: ЗМІ
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