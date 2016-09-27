Посвідчення УБД Пугачова отримала його мати - Геращенко

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Вівторок, 27 вересня 2016, 00:29

Посвідчення учасника бойових дій (УБД) колишнього бійця роти спецпризначення МВС "Торнадо" Олександра Пугачова, який перебував у розшуку за підозрою у скоєнні низки злочинів, отримала його мати на правах довіреної особи.

Про це у прямому ефірі програми "Свобода слова" на ICTV повідомив народний депутат України Антон Геращенко, передає Укрінформ.

"Уже встановлена годину тому повна історія з цим посвідченням... Воно було видане матері підозрюваного у вбивстві Пугачова на основі довіреності, яку він тут написав", - сказав він.

Геращенко зазначив, що якщо підтвердиться інформація про те, що співробітники, які видали посвідчення Пугачова, знали про його оголошення в розшук, то вони "будуть притягнуті до відповідальності".

Раніше радник глави МВС Антон Геращенко підтвердив, що зловмисник, який підозрюється у вбивстві поліцейського у Дніпрі 25 вересня -  Олександр Пугачов - колишній боєць роти спецпризначення МВС "Торнадо".

25 вересня екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов застрелив у Дніпрі двох патрульних поліцейських, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху – поліцейський Артем Кутушев помер на місці, його колега Ольга  Макаренко померла від отриманих поранень у лікарні.

Як з'ясувалося, Пугачов перебував у розшуку.

Під час сутички з поліцейськими він також отримав поранення, його затримали, він перебуває у лікарні.

Теми: Дніпро Геращенко поліція
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