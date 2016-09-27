Сім'ї загиблих в Дніпрі поліцейських отримають одноразову допомогу

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Вівторок, 27 вересня 2016, 01:07

Сім'ї загиблих патрульних в Дніпрі отримають одноразову допомогу в розмірі 725 тисяч гривень, а також двокімнатні квартири і пенсії по втраті годувальника сім'ї.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат від БПП Мустафа Найєм.

Він також повідомив номери банківських рахунків для бажаючих підтримати рідних загиблих поліцейських Артема Кутушева і Ольги Макаренко в приватному порядку.

Як відомо, 25 вересня екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов застрелив у Дніпрі двох патрульних поліцейських, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху – поліцейський Артем Кутушев помер на місці, його колега Ольга  Макаренко померла від отриманих поранень у лікарні.

Як з'ясувалося, Пугачов перебував у розшуку.

Під час сутички з поліцейськими він також отримав поранення, його затримали, він перебуває у лікарні.

Теми: Дніпро поліція
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Коментарі — 1
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IP: 176.108.107.---Unguided27.09.2016 01:26
А какую компенсацию получила семья которую 2 недели назад 6 ментов-извергов оставили без отца и кормильца ? Бывший мент застрелил новых а банда у власти решила под этот шум ввести диктаторские законы.
Банду геть !!!
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