Бушуєв заявив, що зі справою Шеремета немає ніяких проблем

Заступник глави Національної поліції України Костянтин Бушуєв заявив, що зі справою про вбивство відомого журналіста "Української правди" Павла Шеремета немає ніяких проблем.

Про це він повідомив ефірі телеканалу "112 Україна".

"З цією справою немає ніяких проблем. Я б хотів сказати, що злочинці звили серйозний клубок дій, який нам треба поетапно розмотати. Для того, щоб встановити причетність кожного і можливість участі того чи іншого суб'єкта в цьому злочині, адже насправді ми говоримо, що це вбивство, крім того, що забрало життя відомого журналіста, розслідування приводить до того, що приносить в цю складову різні аспекти, в тому числі і політичний, на жаль. Щоб не зробити так, що будь-яка інформація, яка надійде в ЗМІ, пошкодила ходу досудового розслідування, ми абсолютно розуміємо, що інформація, яка видається в ЗМІ, повинна бути дозованою тим рівнем, який дозволить не нашкодити слідству", - сказав Бушуєв.

Раніше глава Нацполиции Хатія Деканоідзе заявила, що, на її думку, Шеремета могли вбити для того, щоб розхитати ситуацію в Україні.

Поліція продовжує роботу з розслідування злочину.

Як відомо, один з керівників "Української правди" Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

1 вересня УП стало відомо, що Печерський райсуд Києва затягує розгляд клопотань щодо надання доступу до телефонних розмов у справі вбивства Павла Шеремета.

Голова МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тисяч гривень за будь-яку інформацію, яка стосується вбивства журналіста Павла Шеремета.

Протягом останнього місяця поліція не розголошує жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.

Деканоідзе кілька прес-конференцій поспіль заявляє, що "великого прориву в цій справі поки немає" і, що слідчі проводять багато рутинної роботи.