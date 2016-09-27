Гарбуз: Якщо ми відійдемо на кілометр, ми втратимо Станицю Луганську

Голова Луганської обласної військової адміністрації Юрій Гарбуз вважає, що якщо відвести сили АТО від Станиці Луганської, її можна втратити.

Про це він сказав в коментарі Радіо Свобода.

"Я поки не розумію, як це зробити практично. Тому що відвести на кілометр ... У нас Станиця Луганська, якщо ми йдемо на кілометр, ми просто втратимо Станицю Луганську. Я не хотів би втрачати ані сантиметра української землі", - заявив він.

"Я не вірю, що буде з їх боку буде дотриманий режим тиші, тому що кожен день йдуть обстріли", - говорить Гарбуз.

На думку керівника Луганщини, на мінських переговорах потрібно домовлятися ні про відведення техніки на кілометр, а про повернення територій під українську юрисдикцію.