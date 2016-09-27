Гарбуз: Якщо ми відійдемо на кілометр, ми втратимо Станицю Луганську
Голова Луганської обласної військової адміністрації Юрій Гарбуз вважає, що якщо відвести сили АТО від Станиці Луганської, її можна втратити.
Про це він сказав в коментарі Радіо Свобода.
"Я поки не розумію, як це зробити практично. Тому що відвести на кілометр ... У нас Станиця Луганська, якщо ми йдемо на кілометр, ми просто втратимо Станицю Луганську. Я не хотів би втрачати ані сантиметра української землі", - заявив він.
"Я не вірю, що буде з їх боку буде дотриманий режим тиші, тому що кожен день йдуть обстріли", - говорить Гарбуз.
На думку керівника Луганщини, на мінських переговорах потрібно домовлятися ні про відведення техніки на кілометр, а про повернення територій під українську юрисдикцію.
мільйона біженців з окупованого ними(!) ж Донбасу.
У Білорусі - 160 тисяч.
В Україні - близько 1,8 мільйона переселенців.
Лише цього достатньо для права(!) України розпочати терміново
процес -повернення(!) територій під українську юрисдикцію
і ставити питання перед світом стосовно відповідальності РФ
за скоєні злочини.
Російські ЗМІ описали,як вивозився в Росію завод із Луганської
області
...написала "Російська газета".
(було повідомлення,що вивезених в РФ заводів 20)
Як і того, хто дав їм повноваження підписувати.
Відведення сил означає ні що інше, як чергові втрати території України.
Дипломатія по-порошенківські...
та про відповідальність РФ за військову агресію проти України.
Порошенко: Захід має забути(!) термін "конфлікт в Україні".
Це російська(!) агресія
(реалії сьогодення свідчать,що "нормандський формат"
так і не спромігся назвати речі своїми іменами:
війну РФ проти України - війною;
кров убитих і покалічених після "мирних" мінських на руках
всіх,хто заперечує реальність)
Лінкявічус: будучи агресором в Україні,РФ не може бути
миротворцем у Сирії
Західна коаліція робить помилку,намагаючись домовитись з Кремлем
по питаннях Сирії - Порошенко