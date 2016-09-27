Гарбуз: Якщо ми відійдемо на кілометр, ми втратимо Станицю Луганську

00
4
Вівторок, 27 вересня 2016, 08:50

Голова Луганської обласної військової адміністрації Юрій Гарбуз вважає, що якщо відвести сили АТО від Станиці Луганської, її можна втратити.

Про це він сказав в коментарі Радіо Свобода.

"Я поки не розумію, як це зробити практично. Тому що відвести на кілометр ... У нас Станиця Луганська, якщо ми йдемо на кілометр, ми просто втратимо Станицю Луганську. Я не хотів би втрачати ані сантиметра української землі", - заявив він.

"Я не вірю, що буде з їх боку буде дотриманий режим тиші, тому що кожен день йдуть обстріли", - говорить Гарбуз.

На думку керівника Луганщини, на мінських переговорах потрібно домовлятися ні про відведення техніки на кілометр, а про повернення територій під українську юрисдикцію.

Теми: Донбас Луганська область АТО Мінські угоди
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
АТО: окупанти вели вогонь із 120-мм мінометів на Донецькому напрямку 27 вересня 2016, 08:13
Бойовики 13 разів відкривали вогонь протягом дня 26 вересня 2016, 19:03
Росіяни самі ж спростували свою версію про катастрофу Боїнга 26 вересня 2016, 18:30
powered by lun.ua
Коментарі — 4
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.72.102.---Spirito27.09.2016 10:26
2. У РФ,з офіційних повідомлень, перебуває більше
мільйона біженців з окупованого ними(!) ж Донбасу.
У Білорусі - 160 тисяч.
В Україні - близько 1,8 мільйона переселенців.
Лише цього достатньо для права(!) України розпочати терміново
процес -повернення(!) територій під українську юрисдикцію
і ставити питання перед світом стосовно відповідальності РФ
за скоєні злочини.

Російські ЗМІ описали,як вивозився в Росію завод із Луганської
області
...написала "Російська газета".
(було повідомлення,що вивезених в РФ заводів 20)
ВідповістиЗ цитатою
IP: 77.52.21.---Viacheslav27.09.2016 10:20
міст:

Як і того, хто дав їм повноваження підписувати.
Відведення сил означає ні що інше, як чергові втрати території України.
Дипломатія по-порошенківські...
ВідповістиЗ цитатою
IP: 130.180.208.---міст27.09.2016 10:10
Тоді треба Кучму і Марчука брати за яйця , що вони там понадпідписували.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.72.102.---Spirito27.09.2016 10:07
... про повернення (!) територій під українську юрисдикцію
та про відповідальність РФ за військову агресію проти України.

Порошенко: Захід має забути(!) термін "конфлікт в Україні".
Це російська(!) агресія
(реалії сьогодення свідчать,що "нормандський формат"
так і не спромігся назвати речі своїми іменами:
війну РФ проти України - війною;
кров убитих і покалічених після "мирних" мінських на руках
всіх,хто заперечує реальність)
Лінкявічус: будучи агресором в Україні,РФ не може бути
миротворцем у Сирії
Західна коаліція робить помилку,намагаючись домовитись з Кремлем
по питаннях Сирії - Порошенко
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Екс-прем'єр Австралії закликає РФ визнати причетність до збиття MH17
Депутата Опоблоку у Дніпрі вдарили викруткою у груди
Гарбуз: Якщо ми відійдемо на кілометр, ми втратимо Станицю Луганську
Американські глядачі вважають, що в дебатах з Трампом перемогла Клінтон
Усі новини
Історія

Операція "Гомез". Як чеська держбезпека викрала українського отамана з Мюнхена

Підтримка

6-річний американець запросив сирійця стати йому братом