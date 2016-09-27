Умеров: Рішення суду РФ не поширюється на Крим

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Вівторок, 27 вересня 2016, 09:24

Майбутнє рішення Верховного суду РФ про заборону Меджлісу, яке він прийме 29 вересня, не поширюється на територію Криму, заявляє заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров.

Про це йдеться на його сторінці Facebook.

"29 вересня в верховному суді РФ, в Москві, буде прийнято рішення про заборону Меджлісу кримськотатарського народу і визнання його екстремістською організацією. Ілюзій на інше рішення не будуємо", - написав він.

"Ми не визнаємо юрисдикцію РФ в Криму, але де-факто Крим анексований, тут встановлена Російська окупаційна влада. Європа, Америка, та й весь світ не визнає "приєднання" Криму до РФ і продовжує вважати його частиною України", - додав він.

Він зазначив, що нікого не закликає ні до чого, а у нього самого вже є кримінальна справа за так званий публічний заклик до порушення територіальної цілісності РФ, за що "світить" 5 років.

"Я не визнаю референдум 16 березня 2014 року, проведений в порушення законів України під дулами російських автоматів. Не визнаю рішення Держдуми про приєднання Криму до Росії. Не визнаю так звані місцеві вибори в Криму і формування структур влади. Не визнаю вибори в Держдуму РФ оскільки голоси з окупованого і невизнаного Криму зараховані до загальних результатів по РФ", - написав він.

"Таким чином, я вважаю, що рішення верховного суду РФ не поширюється на територію Криму, бо Крим де-юре є територією України ... Ось така моя думка, ну не визнаю я юрисдикцію РФ в Криму і рішення суду іншої держави на території моєї БАТЬКІВЩИНИ теж не визнаю", - підкреслив він.

Умеров також назвав надуманими кримінальні справи по 26 лютого і з Хізб ут Тахрір.

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IP: 195.138.81.---Kotia27.09.2016 10:37
Респект справжньому громадянинові
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