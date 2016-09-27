Депутата Опоблоку у Дніпрі вдарили викруткою у груди

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Вівторок, 27 вересня 2016, 09:46
Депутат Дніпровської міськради від "Опозиційного блоку" Сергіa Суханов

Депутата Дніпровської міськради від "Опозиційного блоку" Сергія Суханова двічі вдарили викруткою в груди, його шпиталізовано.

Як повідомив його соратник Олександр Вілкул у Facebook, це сталося ввечері у понеділок, 26 вересня, на в'їзді в Придніпровськ.

"Два удари в груди викруткою. Врятувало портмоне", – написав голова парламентської фракції "Опозиційний блок".

За його словами, Суханова "люблять люди й ненавидить влада".

"Він ніколи не був чиновником. Так зухвалий, так хамовитий – але чесний і безкомпромісний. Створив "Антикорупційну ініціативу" і розкривав розкрадання", – зазначив Вілкул.

"Вранці на прес-конференції Сергій із доказами виступив проти багатомільйонної корупції керівництва Дніпропетровська. А ввечері на нього напали. Невже гроші для вас найголовніше?", – заявив він.

Вілкул також зазначив, що в Суханова – чудова родина, четверо дітей.

"Опозиційний блок" у вівторок поширив заяву, у якій вимагає від Генпрокуратури й МВС дати правову оцінку нападу на Суханова й "покарати не лише виконавців злочину, але і його замовників".

Партія заявляє, що раніше Суханова шпиталізували зі струсом мозку "після нападу на нього кримінального авторитету, пов'язаного з керівництвом міста", а кілька місяців тому під міськрадою було пошкоджено його автомобіль.

Сам Суханов написав у Facebook, що йому "просто пощастило" – його "врятувала товста шкіряна куртка й портмоне".

Він пов'язує інцидент зі своєю політичною діяльністю.

"Почав історію фізичного тиску на мене Таранов (Євген Таранов, чоловік депутатки Дніпра Світлани Епифанцевої, яку Суханов звинуватив у їзді на краденій машині, – ред.). Він порадив бути акуратніший у місті з політикою. Відео є, багато хто бачив", – написав Суханов.

"Після цього на території міськвиконкому, під час комісії, на моїй машині порізали гальмові шланги. Я не замовчав цей інцидент. На місці були співробітники КП Муніципальна гвардія, ми дивилися камери спостереження й оглянули машину. Як не дивно, того дня камера, яка дивиться на мою машину, зламалася. А Олександр Свиренко сказав, що винних знайдуть і суворо покарають", – додав він.

Суханов також зазначив, що мер Дніпра Борис Філатов нібито натякав, "що в нього є кулемет, а в мене (депутата Опоблоку) немає".

"У вчорашньої ситуації була передісторія. До мене, за тиждень до вчорашнього інциденту, приїжджали прямо в дім. Востаннє пояснити, що із мною говорити вже не будуть, що я не розумію, з ким зв'язався", – заявив Суханов.

За його словами, тоді "приїхав хлопець, для хоробрості прихопивши із собою пару друзів, – дуже спортивної статури", вони поводилися чемно. Коли дітей вивели, проговорили години півтора.

"На запитання "звідки адреса?" він сказав "у нас на тебе є все" й чітко розповів про машини, на яких я пересуваюся, про школу й дитсадок моїх дітей, де живуть мої батьки й батьки моєї дружини. Після цього годину ми говорили без теми. Я не зрозумів, що це було, тягли час чи щось хотіли дізнатися", – повідав Суханов.

"Одне з питань. Що ви думаєте про смерть Гонгадзе? І в такому дусі всі питання. Я погоджувався з усіма доводами й не сперечався. У домі було багато дітей – і мені було однаково, що він говорить. Мені потрібно було, щоб вони швидше звалили", – додав він.

За його словами, ті люди "поговорили й пішли", тому в правоохоронні органи він не звертався, однак "поміняв машину, вдома поставив охорону".

Теми: Дніпро Опозиційний блок
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Коментарі — 4
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IP: 94.153.209.---pugacz27.09.2016 10:47
Ну, якщо навіть Сашуня Вілкул вирішив на ньому пропіаритись, то схоже на те, що цей Суханов таки справжня сволота...
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IP: 195.138.81.---Kotia27.09.2016 10:45
Цей суханов напевно мразь (якщо з №опоблоку), але більшість провладних майже нічим не кращі. Тому ха те щоб покидьків знайшли, а з сухановим розібралися інакше.
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IP: 93.185.27.---Степан Кулиба27.09.2016 10:38
Господин BRS, вам не кажется что вы обыкновенный подонок. И пока таких как вы много в Украине, , мы будем попрежнему сидеть в дупе?
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IP: 185.23.165.---brs27.09.2016 10:04
эх, портмонэ портмонэ, и чего ты там лежало? :)
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