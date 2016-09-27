Сапери очистили 2 тисячі гектарів з початку АТО – Міноборони

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Вівторок, 27 вересня 2016, 11:21

За час проведення антитерористичної операції на Донбасі від вибухонебезпечних предметів очищено понад 2 тисяч гектарів.

Про це на брифінгу у вівторок у кризовому центрі в Києві повідомив речник Міністерства оборони Олексій Чорнобай

"За минулий тиждень військові сапери в районі проведення АТО очистили від мін більше 8 гектарів місцевості, знешкодивши 603 вибухонебезпечних предмети", – зазначив він.

За словами підполковника, всього з початку антитерористичної операції інженерно-саперні підрозділи Збройних Сил України знешкодили понад 124 тисячі мінно-вибухових пристроїв та очистили від вибухонебезпечних предметів 2635 гектарів території у Донецькій та Луганській областях.

Українська правда

Теми: АТО
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