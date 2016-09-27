За добу в зоні АТО поранення тримали троє бійців – штаб
За добу в зоні проведення антитерористичної операції поранення отримали троє військовослужбовців.
Про це на традиційному брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України немає, однак 3 бійців отримали поранення внаслідок обстрілів", – сказав полковник.
За словами Лисенка, вперше за два останні тижні в зоні конфлікту спостерігається певна ескалація. Так минулої доби ворог 40 разів порушив режим тиші. Крім того бойовики перешкоджають роботі спостерігачів місії ОБСЄ.
Як відомо, рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів було підписано у середу 21 вересня, воно набуло чинності з 22 вересня.
Згідно з угодою, передумовою для розведення військ має бути неухильне дотримання тиші протягом 7 діб. Останньою, сьомою добою має стати середа, 28 вересня.
Українська правда
У бандитів із воєнторгу РФ Путіна - Кирила один план -війна за кожний квадратний метр території, на яку відступили українські війська, щоб в такий спосіб ослабити материкову України. Іншого способу подолати глухий захист в них немає.
Тому само по собі збільшення нейтральних смуг між терористами із РФ і регулярними військами України на території підконтрольній Україні в сторону відходу із стратегічних оборонних позицій в великій мірі є злочинним наказам. Кучма представляє цю зраду?
Взамін кожного воїна, що покине передову стратегічну оборонну позицію повинно бути присутнім принаймні два поліцейських, або стільки ж силовиків із Національної Гвардії. Інакше терористи будуть цю цивільну нейтральну смугу грабувати, вбивати і мародерствувати, далі розширятися в наш бік, аж до Запорізької АЕС і Криму