За добу в зоні АТО поранення тримали троє бійців – штаб

За добу в зоні проведення антитерористичної операції поранення отримали троє військовослужбовців.

Про це на традиційному брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України немає, однак 3 бійців отримали поранення внаслідок обстрілів", – сказав полковник.

За словами Лисенка, вперше за два останні тижні в зоні конфлікту спостерігається певна ескалація. Так минулої доби ворог 40 разів порушив режим тиші. Крім того бойовики перешкоджають роботі спостерігачів місії ОБСЄ.

Як відомо, рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів було підписано у середу 21 вересня, воно набуло чинності з 22 вересня.

Згідно з угодою, передумовою для розведення військ має бути неухильне дотримання тиші протягом 7 діб. Останньою, сьомою добою має стати середа, 28 вересня.

Українська правда