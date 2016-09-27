У Генштабі дали остаточний прогноз щодо сьомої хвилі мобілізації

Сьома хвиля мобілізації в Україні не планується.

Про це у вівторок повідомив на брифінгу т.в.о. начальника Головного управління персоналу - заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Талалай, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ця інформація не має нічого спільного з реальністю. Поповнити ряди тих, хто звільняється за указом президента, ми плануємо за рахунок тих, хто приходить на військову службу за контрактом. Зараз у нас кожен місяць близько 6 тисяч контрактників, до кінця року ми ще чекаємо 15-18 тис. Це забезпечить наші потреби", - сказав він.

При цьому Талалай підкреслив: "Генштаб ЗСУ не планує 7-у хвилю мобілізації".

Як відомо, у понеділок 26 вересня президент Петро Порошенко підписав указ про демобілізацію шостої хвилі військовослужбовців, призваних на службу в АТО.

Очікується, що після цього на фронті залишаться лише контрактники, а призовників, як і зараз, не направлятимуться в зону АТО.